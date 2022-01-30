شاهد: متطوعون يجرون تدريبات عسكرية في ضواحي كييف تحسبا لغزو روسي محتمل

أجرى أعضاء من حركة آزوف وآخرون من المؤسسة الوطنية اليمينيتين المتطرفتين في أوكرانيا تدريبات عسكرية للمتطوعين في كييف لتعليمهم الدفاع عن النفس في حال تعرضهم لهجوم من قبل روسيا. واختار المنظمون "استعد... لا داعي للذعر"، شعارا للتدريبات، التي استقطبت مئات المتطوعين في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

وتضمنت التدريبات مناورات تكتيكية بالإضافة إلى تعليمات أساسية حول كيفية حمل السلاح والتصويب نحو الهدف. وقال رئيس كتيبة آزوف، مكسيم زورين إن المجموعة تخضع للتدريب بسبب "الإجراءات غير الفعالة المطلقة" للحكومة الأوكرانية.

وضمت التدريبات متطوعين ن جميع الفئات العمرية ومن مختلف المهن، كما ضمت العديد من النساء والفتيات وقد أكدت المتطوعة أولها كورباتوفا: "أريد أن أستمع وأرى وأن أفهم الأحداث وأحصل على المعلومات المباشرة لمعرفة ما يجب القيام به في حالة الهجوم".