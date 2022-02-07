ألمانيا وبريطانيا ترسلان مئات الجنود الإضافيين إلى بولندا وليتوانيا

أعلن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البولندي ماريوش بلاشتشاك الإثنين أنّ بلاده سترسل 350 عسكرياً إضافياً إلى بولندا للمساهمة بتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، في وقت يخشى فيه الغرب غزواً عسكرياً روسياً لأوكرانيا.

وقال والاس إنّ هؤلاء الجنود سينضمّون إلى حوالى 100 مهندس عسكري بريطاني منتشرين أساساً في بولندا على الحدود مع روسيا، مشيراً إلى أنّ انتشارهم يرمي "لإظهار أنّه بوسعنا العمل معاً وإرسال إشارة قوية مفادها أنّ بريطانيا وبولندا تقفان جنباً إلى جنب".

وقبل بريطانيا، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية أنها سترسل 350 عسكرياً إضافياً إلى ليتوانيا ضمن مهمة لحلف شمال الأطلسي، وذلك وسط توتر شديد بين موسكو والغرب على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزيرة الدفاع كريستين لامبريشت خلال جولة داخلية تقوم بها إن ألمانيا "تعزز بذلك انتشارها على الجناح الشرقي للناتو، ونرسل توزاياً رسالة واضحة عن إصرارنا لحلفائنا".

ويأتي إعلان وزارة الدفاع الألمانية توازياً مع زيارة يقوم بها المستشار الألماني، أولاف شولتس، إلى الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس جو بايدن.