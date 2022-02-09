بايدن يتحدث مع العاهل السعودي بشأن إيران واليمن وإمدادات الطاقة

قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان تحدثا هاتفياً يوم الأربعاء وناقشا تطورات في منطقة الشرق الأوسط شملت إيران واليمن.

كما تناول الجانبان الالتزام بضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك سلمان أكد على "أهمية الحفاظ على توازن أسواق البترول واستقرارها، منوها بدور اتفاق أوبك+ التاريخي في ذلك، وأهمية المحافظة عليه."

وقال البيت الأبيض في بيان نشره عبر موقعه إن بايدن أكد التزام الولايات المتحدة بدعم السعودية في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات الحوثيين المدعومين من قبل إيران.

وذكر البيان أيضاً أن بايدن أكد للملك سلمان التزام واشنطن بعدم حيازة إيران على السلاح النووي، وأطلعه على المحادثات التي تشارك فيها أطرف عدة، وتجري في فيينا حالياً، من أجل إعادة فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني.

وأكد الطرفان على ضرورة التنسيق في المسائل المتعلقة بالشرق الأوسط وأوروبا، ووافقا على متابعة فريقيهما العمل المشترك عن كثب في الأسبايع والأشهر المقبلة.