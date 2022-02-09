وست هام يعاقب لاعبه الفرنسي زوما بغرامة 300 ألف يورو لركله قطته

أعلن نادي وست هام الانكليزي لكرة القدم الأربعاء انه عاقب مدافعه الدولي الفرنسي كورت زوما بـ "أكبر غرامة مالية ممكنة"، غداة نشر مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب وهو يقوم بتعذيب قطة، ما أثار موجة غضب عارمة في انكلترا.

وتنص القوانين على أنّ الحد الأقصى للغرامة التي يمكن لأحد الأندية أن يفرضها على لاعبه هي عادة حسم راتبه لمدة أسبوعين، والّتي في حالة زوما، ستصل إلى حوالي 300 ألف يورو.

وأكد النادي في بيان أن "اللاعب وافق فوراً على قيمة الغرامة وطالب أن يتم التبرع بالمبلغ لجمعية حماية حقوق الحيوان".

وقبل نشر وست هام بيانه بفترة وجيزة، أشارت الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات، وهي أكبر جمعية لحقوق الحيوان، إلى انه تم أخذ القطتين اللتين يملكهما المدافع الدولي منه.

وقالت نريد طمأنة الجميع بأننا نحقق (بالمسألة) وأن القطتين في مكان آمن ويتم الاعتناء بهما".

وضمن السياق ذاته، أكد وست هام أن "النادي وكورت يتعاونان بشكل كامل مع التحقيق وقد وافق اللاعب طواعية على جميع الإجراءات التي تم اتخاذها بداية، بما في ذلك إعطاء القطتين إلى الجمعية الملكية لفحصهما".

وتابع "يشعر كورت بالندم، وعلى غرار أي شخص في النادي يتفهم تماماً شدة رد الفعل على الحادث وضرورة اتخاذ إجراءات معينة بحقه".

كما طالبت عريضة نُصت باللغتين الفرنسية والانكليزية بملاحقات قانونية ضد لاعب ست هام، ولاقت تضامناً كبيراً على منصة "تشاينج.أورغ (تغيير) وحصلت على 170 ألف توقيع.