شاهد: الجيش الإسرائيلي يختتم في الجولان تدريبات على حرب ضدّ حزب الله

أنهى الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، تدريبات عسكرية واسعة استمرت خمسة أيام في مرتفعات الجولان المحتل، في محاكاة لحرب مستقبلية مع حزب الله اللبناني، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام عربية.

وذكرت "جيروزاليم بوست" نقلاً عن قائد الكتيبة الرابعة والسبعين، العقيد عوفر تشورز، قوله إن التدريبات "كانت طويلة ومعقدة وتمت في ظروف مناخية قاسية، وإن الجيش استغلها للتدرب على عدّة عمليات تقنية، بينها الاتصالات بين الوحدات القتالية".

وأضاف تشورز قائلاً إن الشتاء "يزيد التحدي أمام حركة الدبابات" موضحاً أن بعضها علق في الوحول خلال التدريبات. وأشار الضابط إلى أن الجيش الإسرائيلي يتحضر لحرب مع حزب الله "في كل الظروف المناخية".

ومنذ اندلاع ما يسميه الإسرائيليون بـ"حرب لبنان الثانية" (حرب لبنان 2006)، يتدرب الجيش الإسرائيلي على الحرب المقبلة ضد حزب الله، ويقول إن الحزب حسّن من قدراته العسكرية ومن تسلّحة. وتقول "جيروزاليم بوست" إن ضابطاً إسرائيلياً كبيراً ذكر ذات مرة أن حزب الله ثاني أقوى جيش في الشرق الأوسط بعد الجيش الإسرائيلي.

غارات على سوريا

تنتهي التدريبات في سياق إعلان الجيش الإسرائيلي أنه شن ضربات جوية على أهداف في سوريا فجر الأربعاء، حيث أصابت بطاريات مضادة للطائرات رداً على صاروخ أطلق من سوريا.

وقالت وسائل إعلام سورية رسمية إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لنيران إسرائيلية "في محيط دمشق".

وقالت سانا نقلاً عن مصدر عسكري إن جندياً سورياً قتل وأصيب خمسة آخرون كما سجلت أضرار مادية. ونادراً ما تعلق إسرائيل على الضربات الجوية التي تنفذها في سوريا لكنها قالت مراراً إنها لن تسمح لخصمها اللدود إيران، التي تدعم حزب الله، بتوسيع نفوذه في البلاد.

رئيس الأركان الألماني يختتم زيارة إلى أسرائيل

في السياق، اختتم رئيس هيئة أركان الجيش الألماني، الجنرال أبرهارد تسورن، زيارة إلى إسرائيل، التقى فيها كبار القادة العسكريين. وبحسب ما أشارت إليه مصادر إسرائيلية، زار الجنرال تسورن قيادة المنطقة الشمالية، حيث تلقى شرحاً حول الشأن اللبناني، وحزب الله.

وفي السنوات الماضية تعززت العلاقات العسكرية بين إسرائيل وألمانيا. والشهر الماضي وقعت الحكومة الإسرائيلية عقوداً لشراء 3 غواصات ألمانية بقيمة 3 مليارات يورو (نحو 3.4 مليار دولار).