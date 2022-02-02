وزارة الدفاع التركية: طائراتنا أصابت أهدافا لمسلحين أكراد في العراق وسوريا

قالت وزارة الدفاع التركية يوم الأربعاء إن طائرات حربية تركية أصابت أهدافا لمسلحين أكراد، من بينها معسكرات تدريب وملاجئ ومخازن ذخيرة في العراق وشمال سوريا.

وعادت جميع الطائرات المشاركة في العملية إلى قواعدها بعد ذلك. ولم تقدم أي معلومات عن الخسائر البشرية التي نجمت عن العملية.

وقال بيان الوزارة إن "ملاجئ الإرهابيين والكهوف والأنفاق ومخازن الذخيرة وما يسمى بالمقرات ومعسكرات التدريب استهدفت"، وذلك دون أن يحدد بالضبط متى وقعت الضربات.

وقال إن العملية الجوية استهدفت مسلحين من حزب العمال الكردستاني، الذي له قواعد في العراق، فضلا عن وحدات حماية الشعب الكردية السورية، وكلاهما تعتبره تركيا جماعات إرهابية.

وسبق وأن شنت الطائرات الحربية التركية ضربات جوية مماثلة.

كان حزب العمال الكردستاني قد أعلن الثلاثاء قصف طائرات حربية تركية مواقع لمسلّحيه في شمال العراق، وفق ما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، مشيراً إلى "وقوع خسائر بشرية".

وجاء في بيان للجهاز أنّ "الطائرات الحربية التركية تقصف العديد من مواقع مسلّحي حزب العمّال الكردستاني في جبال قرجوغ وشنكال وتوقع قتلى وجرحى".

حمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في 1984. ولقي أكثر من 40 ألف شخص مصرعهم في الصراع الذي كان في السابق يتركز بشكل أساسي في جنوب شرق تركيا.