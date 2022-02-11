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شاهد: أستراليا تريد إبقاء القطط داخل المنازل

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بقلم:  يورونيوز
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قطط خارج المنازل - أرشيف
قطط خارج المنازل - أرشيف   -   حقوق النشر  Silvia Izquierdo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

تريد السلطات الأسترالية بقاء القطط في الداخل فبسبب غريزة الصيد لديها تجعلها قاتلة للحياة البرية المحلية، وخاصة الطيور والقوارض. كما يُعتقد أنها ساهمت في انقراض حوالي عشرين نوعًا من الثدييات الصغيرة وتهدد أكثر من مائة نوع.

يقود أدين لانغ عضو مجلس بلدية مقاطعة فريمانتل بغرب أستراليا حملة من أجل تشديد القوانين. يقول لانغ إن الاقتراح جزء من حركة وطنية من قبل المجالس تشجع المالكين على بناء حظائر للقطط وتغريمهم إذا تم العثور على حيواناتهم الأليفة تتجول خارج ممتلكاتهم

ويضيف لانغ "من المثير للدهشة أن الأمر أصبح أكثر شيوعًا. لدي مجموعة من الأصدقاء يربطون قططهم كما نفعل مع الكلاب عند الخروج للمشي ".