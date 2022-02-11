ألمانيا تستعد لرفع بعض قيود كوفيد مع اقترابها من ذروة الجائحة

قال المستشار الألماني أولاف شولتس في خطاب يوم الجمعة إن ألمانيا تقترب من ذروة موجة فيروس كورونا وستبدأ في تخفيف بعض القيود المفروضة بهدف رفع المزيد من الإجراءات خلال فصل الربيع.

وأضاف شولتس في خطاب ألقاه أمام المجلس الاتحادي الألماني (البوندسرات) "التوقعات العلمية تبين لنا أن ذروة الموجة أصبحت ماثلة في الأفق".

وتابع "يسمح لنا هذا باتخاذ أول خطوات لإعادة الفتح ودراسة مزيد من الخطوات استعدادا للربيع وذلك خلال اجتماع الحكومة الاتحادية مع الولايات الأسبوع القادم".

إصابات تتجاوز 12 مليونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية يوم الجمعة ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 12 مليونا و9712‭ ‬ بعد تسجيل 240172 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 119679 بعد تسجيل 226 وفاة جديدة.