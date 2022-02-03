ألمانيا: لجنة التطعيم الدائمة توصي بجرعة معززة ثانية لكبار السنّ والفئات المعرّضة للخطر

أوصت لجنة التطعيم الدائمة في ألمانيا، اليوم الخميس، بإعطاء جرعة معززة ثانية من لقاح "كوفيد-19" للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 70 عاماً فما فوق، وأيضاً للأشخاص المعرّضين بشكل مباشر لخطر الإصابة بفيروس كورونا.

واللجنة المذكورة وهي هيئة مستقلة من الخبراء يعملون على تقديم النصائح للحكومة، دعت في توصياتها إلى إعطاء جرعة إضافية للمقيمين في دور رعاية المسنين، والأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة، وأيضاً للعاملين في المراكز الطبية والخدمات التمريضية.

وقالت اللجنة: إن على الأشخاص الذين يعانون أوضاعاً صحية صعبة، الحصول على جرعة معززة ثانية بعد مدّة ثلاثة أشهر على الأقل من حصوله على الجرعة المعززة الأولى، أما بالنسبة للعاملين في القطاع الصحي فإن المدّة الفاصلة بين اللقاحين المعززين هي ستّة أشهر على أقل تقدير.

وأشارت هيئة الخبراء إلى البيانات تُظهرُ أن الحماية التي توفرها الجرعة المعززة الأولى ضد متحوّر "أوميكرون" السائد حالياً تتضاءل بعد بضعة أشهر، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر عرضة للخطر.

ووفقاً للمعطيات الرسمية، فإن ما لا يقل عن 53.6 بالمائة من سكان ألمانيا قد تلقوا جرعة معززة، فيما تلقّى 74.2 بالمائة اللقاح كاملاً، و75.9 بالمائة تلقوّا جرعة واحدة على الأقل.

ويشار إلى أن حملة التطعيم في ألمانيا شهدت تراجعاً كبيراً بداية العام الجاري، بعد انتعاشها في شهركانون الأول/ديسمبر الماضي، وسط مطالبات من المؤسسات الصحية بإعطاء الجرعات المعززة للذين تلقّوا اللقاح كاملاً.

ويجدر بالإشارة أيضاً أن معهد "روبرت كوخ" الألماني أعلن صباح اليوم الخميس عن تسجيل مستوى قياسي في عدد حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، موضحاً أن البلاد سجلت إجمالي 236 ألفا و120 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلاً عن 164 حالة وفاة.

ووفقاً لبيانات "روبرت كوخ"، فقد بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في البلاد قبل نحو عامين، 10 ملايين و422 ألفا و764 حالة إصابة.