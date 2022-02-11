شاهد: النوادي الليلية تفتح أبوابها في برشلونة بعد أشهر من الإغلاق

أعيد فتح النوادي الليلية في برشلونة بعد قرار إغلاقها للحد من تفشي فيروس كورونا في أواخر كانون الأول/ ديسمبر 2021. وكانت الحكومة الكتالونية قد اتخذت بعض الإجراءات التي تعتبر الأكثر تقييدًا في إسبانيا لمحاربة المتحورة الجديدة أوميكرون، وفرضت حظرا للتجوال من الساعة 1:00 صباحا، وأغلقت النوادي الليلية وخفضت سعة الحانات والمطاعم إلى النصف.

اقترحت اسبانيا قبل أسابيع تغيير استراتجيتها الخاصة بمراقبة الوباء من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية حيث أشار وزير الصحة في البلاد إلى أن القواعد والقيود المتعلقة بالفحص يمكن سحبها بحلول نهاية الشهر وتعني هذه الخطوة أن السلطات ستتعامل مع جائحة كوفيد-19 مثل الإنفلونزا تماما أو نزلات البرد العادية أي أنه سيتم النظر إلى فيروس كورونا على أنه مرض متوطن.