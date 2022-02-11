شاهد: مصلون يُشكلون صليبا بعبوات العسل المضاءة احتفالا بـ"رب جميع الأمراض" في بلغاريا

قام عدد من المصلين في كنيسة بلاغوفغراد في بلغاريا بتشكيل صليب كبير باستخدام عبوات العسل المضاءة بالشموع في احتفال سنوي يقام كل يوم 10 فبراير من السنة تعبيرا عن شكرهم للقديس شارالامبيوس.
ويحتفل المصلون بعيد ميلاد القديس شارالامبيوس والذي يعرف أيضا باسم "رب جميع الأمراض"، ووفقا للإيمان الأرثوذكسي أصبح القديس شارالامبيوس شفيع العسل والنحالين لأنه شفى بأعجوبة جراحه بالعسل بعد تعذيبه.
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