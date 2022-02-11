منظمة الصحة العالمية تتوقع ظهور مزيد من السلالات المتحورة لكورونا وتؤكد أن الجائحة لا تزال مستمرة

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سوميا سواميناثان يوم الجمعة إن العالم لم يشهد بعد نهاية جائحة كوفيد-19 إذ من المتوقع ظهور المزيد من السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

وأبلغت سواميناثان الصحفيين في جنوب أفريقيا "رأينا الفيروس يتطور ويتحور... لذا ندرك أنه سيكون هناك مزيد من السلالات المتحورة، سلالات متحورة مثيرة للاهتمام، لذا نحن لسنا في نهاية الجائحة".

وكانت سواميناثان تزور منشآت لصناعة اللقاحات في جنوب أفريقيا مع مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس.