هل بدأت طبول الحرب تُقرع في شرق أوروبا مع دعوة عدة دول رعاياها لمغادرة أوكرانيا فورا؟

عقب تحذير وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكنمن أن روسيا قد تغزو أوكرانيا في أي وقت.وحث واشنطن مواطنيها على مغادرة أوكرانيا، سارعت عدة دول لدعوة رعاياها في أوكرانيا إلى المغادرة فورا.

نيوزيلندا تحث مواطنيها على المغادرة فورا

حثت وزارة الخارجية في نيوزيلندا السبت جميع مواطنيها في أوكرانيا على المغادرة فورا من هناك في ظل تصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا. وقالت الوزارة في بيان إن "نيوزيلندا ليس لها تمثيل دبلوماسي في أوكرانيا وبالتالي فإن قدرة الحكومة‭‭ ‬‬محدودة للغاية فيما يتعلق بتقديم مساعدة قنصلية للنيوزيلنديين في أوكرانيا".

وجاء في البيان أن "الوضع الأمني في أوكرانيا قد يتغير في غضون فترة قصيرة ويجب ألا يعتمد النيوزيلنديون على الدعم بالإجلاء في مثل هذه الظروف".

رئيس الوزراء الأسترالي يحث مواطنيه على المغادرة بأسرع ما يمكن

دعا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون السبت المواطنين الأستراليين الذين يعيشون في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد بأسرع ما يمكن قائلا إن الوضع هناك يزداد خطورة. وأضاف موريسون في إفادة صحفية "نصيحتنا واضحة.. هذا وضع خطير.. عليكم السعي للخروج من أوكرانيا".

إسرائيل تقرّر إجلاء عائلات دبلوماسييها وموظفي سفارتها من أوكرانيا

أعلنت الحكومة الإسرائيلية الجمعة أنّها ستجلي من أوكرانيا عائلات دبلوماسييها وموظفي سفارتها في كييف بسبب "تدهور الوضع" في هذا البلد بعد أن حشدت روسيا على حدوده عشرات آلاف الجنود في خطوة يخشى الغرب أن تكون تمهيداً لغزو عسكري.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إنّها توصي أيضاً المواطنين الإسرائيليين بـ "الامتناع عن السفر إلى أوكرانيا في الوقت الراهن" وتحضّ أولئك الذين يقيمون في هذا البلد على تجنّب "بؤر التوتر" بسبب "تدهور الوضع".

النرويج تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا فوراً

دعت النرويج الجمعة رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فوراً "بسبب وضع خطر ولا يمكن استشرافه" مع حشد روسيا عشرات آلاف الجنود عند الحدود مع جارتها الموالية للغرب.

وقالت وزارة الخارجية النرويجية في بيان إنّها تناشد أيضاً مواطنيها عدم السفر أو الإقامة في أي منطقة في روسيا تقع على بُعد أقلّ من 250 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا، وتناشدهم أيضاً عدم السفر إلى بيلاروس، باستثناء العاصمة مينسك. وأوضحت الوزارة أنّ إرشادات السفر هذه دخلت حيّز التنفيذ "في الحال".

هولندا تنصح رعاياها بمغادرة أوكرانيا في أسرع وقت

نقلت هيئة البث الهولندية (بي.إن.آر) الجمعة قول سفير هولندا في كييف إن حكومته نصحت الرعايا الهولنديين في أوكرانيا بمغادرتها في أسرع وقت ممكن بسبب الوضع الأمني في البلاد. وأضافت أن هولندا ستنقل بعثتها الدبلوماسية من العاصمة كييف إلى لوفيو في غرب أوكرانيا.

بلغ منسوب التوتر بين واشنطن وموسكو ذروته منذ الحرب الباردة، وتقول بعض التقديرات الأميركية إن قرابة 130 ألف عسكري روسي يحتشدون في عشرات الوحدات القتالية قرب الحدود مع أوكرانيا.

وتحشد قوات قرب الجمهورية السوفياتية السابقة ما يزيد من المخاوف من غزو روسي رغم الجهود الدبلوماسية التي تبذل في الأسابيع الأخيرة.