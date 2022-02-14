الأزمة الأوكرانية | بعد ماكرون.. شولتس إلى كييف وموسكو في مهمة دبلوماسية شاقة لنزع فتيل الحرب

يصل المستشار الألماني أولاف شولتس الإثنين إلى كييف لمواصلة الجهود الدبلوماسية بهدف نزع فتيل التهديد "الخطير" المتمثل بغزو روسي لأوكرانيا والذي قد يؤدي إلى أسوأ أزمة في أوروبا منذ الحرب الباردة. ومن المقرر أن يتوجه شولتس الثلاثاء إلى موسكو على خطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زارها الأسبوع الماضي.

وفي وقت تؤكد الولايات المتحدة أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا "في أي وقت"، بدأ الغربيون يخلون سفاراتهم هناك.

وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيراً حيال روسيا، لهجتها الأحد. وقال الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير "نحن وسط خطر اندلاع صراع عسكري، حرب في أوروبا الشرقية، وروسيا هي من تتحمل المسؤولية".

من جهته حذر شولتس من أن العقوبات الغربية ستكون "فورية" على روسيا إذا اجتاحت أوكرانيا، فجاء الردّ من السفير الروسي لدى السويد، فيكتور تاتارنتسيف الذي قال إن موسكو لا تكترث للعقوبات.

وفي الأشهر الأخيرة، تعرضت ألمانيا التي تربطها مصالح اقتصادية بروسيا، أبرزها خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2، لانتقادات واسعة بسبب ما يراه البعض موقفاً رمادياً ممّا يجري عند الحدود الأوكرانية.

حشد عسكري روسي ضخم

بلغ التوتر ذروته في ظل وجود 130 ألف جندي روسي متمركزين على طول الحدود الأوكرانية وينفذون تدريبات عسكرية في كل الاتجاهات. ولم يُعرف ما إذا كان هذا التصعيد سيدفع ألمانيا إلى إعادة النظر في عزوفها عن تسليم أسلحة إلى أوكرانيا. كما لم يُعرف مصير خط أنابيب نورد ستريم 2 المثير للجدل الذي بني لاستجرار الغاز الروسي إلى أوروبا عبر ألمانيا.

وكان مسؤول أميركي كبير في الكونغرس أكّد أن المستشار الألماني قال الأسبوع الماضي أن مشروع خط الأنابيب "لن يمضي قدماً" إذا اجتاحت روسيا أوكرانيا، ولكن شولتس نفسه لم يعلن ذلك.