مؤشر الديمقراطية لعام 2021: ما هو ترتيب البلدان العربية؟

نشرت صحيفة الإيكونومست تقريرها السنوي لمؤشر الديمقراطية لعام 2021 بعنوان" التحدي الصيني"، ووفقاً للتقرير تراجعت الأنظمة الديمقراطية في العالم في ظل انتشار كوفيد-19 حيث يعيش نحو 45% من سكان العالم فقط في ظل أنظمة ديمقراطية. وتظهر النتائج استمرار التأثير السلبي لوباء كوفيد -19 على الديمقراطية وممارسة الحريات في جميع أنحاء العالم للعام الثاني على التوالي.

وتعكس البيانات حالة الديمقراطية التي عاشتها 165 دولة في العالم وفقاً لخمسة معايير:

العملية الانتخابية والتعددية الحزبية

طريقة عمل الحكومة

المشاركة السياسية

الثقافة السياسية

الحريات المدنية

ووفقاً لنتائج هذه المعايير يتم تقسيم الدول وفق سلم من 1 ـ 10 إلى أربع مجموعات: ديمقراطية كاملة (من 8 ـ 10 درجات)، وديمقراطية معيبة (من 6 ـ 8 درجات)، نظام ديمقراطي مختلط (4 ـ 6 درجات)، ونظام سلطوي (من 1 ـ 4 درجات).

ترتيب أفضل 10 ديمقراطيات في العالم

تصدرت دول أوروبا الشمالية النرويج وفنلندا والسويد وأيسلندا والدنمارك على المراتب الأولى لتصنيفات مؤشر الديمقراطية عام 2021. وتأتي النرويج في المرتبة الأولى، بسبب النقاط الأعلى التي حازت عليها في العملية الانتخابية والتعددية والمشاركة السياسية والحريات المدنية.

واحتفظت أستراليا بالمركز التاسع وشاركتها سويسرا المركز التاسع أيضاً. وسجلت تايوان تقدما ملحوظا في ترتيبها، متجاوزة أستراليا لتصعد إلى المركز الثامن من المركز 11 في عام 2020.

وسجلت 12 دولة في أوروبا الغربية من أصل 21 دولةأنها "ديمقراطيات كاملة". وخرجت كندا هذا العام من تصنيفات أفضل عشرة، وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة 18 والولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 26.

ما هو ترتيب الدول العربية؟

سجلت منطقة العالم العربي أدنى المراتب واحتلت خمس دول عربية وهي سوريا، اليمن، ليبيا، السعودية، السودان والبحرين أسوأ مستويات التصنيف للديمقراطية كما وضعت 17 دولة عربية من أصل 20 ضمن تصنيف النظام السلطوي.

كانت تونس أول الدول العربية في القائمة والتي صنفها المؤشر إضافة للمغرب (في المرتبة 95) ضمن فئة الديمقراطية المختلطة.

ويشير التقرير إلى أن تونس سجلت تراجعاً كبيراً في العام الماضي، واصفاً إيها بـ"الضحية" الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام 2021، وقد حلت في المرتبة 75 عالمياً، بعد أن كانت في المركز 54 عالمياً سنة 2020.

167 دولة في القائمة كلها وأدناه ترتيب بعض دول العربية الأخرى

فلسطين في المرتبة 109

الكويت: 110

لبنان: 111

الجزائر: 113

قطر: 114

العراق:116

الأردن: 118

عمان: 130

مصر: 132

الإمارات: 134

البحرين: 144

السودان: 145

السعودية: 152

ليبيا: 154

اليمن: 154

سوريا: 162