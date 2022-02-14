ثعبان "مسافر" يجبر طائرة ماليزية على تغيير وجتها

اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران "إير آسيا" إلى تغيير مسار الهبوط بعد العثور على ثعبان، الإثنين وفقا لشركة الطيران الماليزية. وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الثعبان وهو يزحف في سقف الطائرة، وارء موضع الإضاءات.

ووقع الحادث الذي وصفته شركة طيران "إير آسيا" بـ"الاستثنائي"، الأسبوع الماضي أثناء رحلة جوية من العاصمة كوالالمبور إلى مدينة تاواو، التي تقع في جزيرة بورنيو.

وقالت الشركة، لقد اتخذ القبطان "الإجراء المناسب" بعد اكتشاف الثعبان وغير مسار الهبوط إلى مدينة كوتشينغ التي تبعد نحو 900 كيلومتر غرب تاواو.

واستقل الركاب طائرة أخرى للوصول إلى وجهتهم النهائية.