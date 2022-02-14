رئيس الوزراء الإسرائيلي في أول زيارة رسمية لمملكة البحرين

يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين الإثنين في زيارة رسمية هي الأولى لرئيس حكومة إسرائيلي إلى الدولة الخليجية، بحسب ما أعلن مكتبه.

ومن المتوقع أن يلتقي، غدا الثلاثاء، بالملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصره الخاص، كما سيلتقي رئيس الوزراء وولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة.

وتأتي زيارة بينيت للبحرين بعد عام وخمسة أشهر من توقيع اتفاقية التطبيع بين البلدين ضمن "اتفاقيات إبراهيم"، وشهرين بعد زيارة بينيت الأولى لدول الخليج، حيث زار دولة الإمارات واجتمع مع ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد.

وذكر مكتب رئيس الحكومة في بيان مقتضب عممه على وسائل الإعلام أن "بينيت سيناقش مع قادة البحرين أهمية السلام والتنمية والازدهار في المنطقة، وعلى وجه الخصوص تعزيز القضايا السياسية والاقتصادية، مع التركيز على التكنولوجيا والابتكار".