إزالة علم الاتحاد الأوروبي من قوس النصر في باريس بعد انتقادات اليمين

أزالت السلطات الفرنسية الأحد علما كبيرا للاتحاد الأوروبي من قوس النصر في باريس بعد وضعه عليه الجمعة بمناسبة رئاسة فرنسا للتكتل الأوروبي التي ستستمر ستة أشهر، وجاء الإجراء بعد أن أثار وضع العلم غضب زعماء اليمين المتطرف واليمين.

وقال وزير الدولة للشؤون الأوروبية كليمون بون الجمعة إن العلم سيظل مرفوعا على قوس النصر "عدة أيام" وقال يوم الأحد إن العلم أُنزل وفق المقرر. وتابع بون لراديو فرانس أنتير "كان مقررا إنزال العلم هذا الأحد، ولم نحدد وقتا معينا".

ورفض فكرة أن تكون الحكومة رضخت بعد أن قالت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان السبت إنها ستناشد مجلس االدولة الفرنسي إزالة علم الاتحاد الأوروبي من على قوس النصر.

وقالت لوبان الأحد "أُرغمت الحكومة على إزالة علم الاتحاد الأوروبي من قوس النصر، هذا نصر وطني جميل في بداية 2022". فيما نبه بون إلى أنه "لم نتراجع، لم يحدث تغيير في الخطة... أقول بملء الفم إن مصير فرنسا في أوروبا".

وأضاف أن لوبان والزعماء الآخرين أخطأوا تماما عندما قالوا إن علم الاتحاد الأوروبي حل محل علم فرنسا الذي لا يُرفع على الدوام على قوس النصر.

ولم يكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حتى الآن عن نيته بشأن إعادة الترشح في انتخابات أبريل نيسان بعدما تفوق على لو بان في الجولة الثانية لانتخابات 2017 بنسبة 66 بالمئة مقابل 34 بالمئة. وترجح جميع استطلاعات الرأي فوزه بفترة ثانية حتى إن كان بنسبة أقل.