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المملكة المتحدة

شاهد: في حديقة للحيوانات في لندن.. للأسود أيضا نصيب من الهدايا في عيد الحب

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بقلم:  يورونيوز
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أسد يقف أمام هدية عيد الحب في حديقة للحيوانات في لندن
أسد يقف أمام هدية عيد الحب في حديقة للحيوانات في لندن   -   حقوق النشر  أ ب

أظهرت مشاهد مصورة وثقتها إحدى الكاميرات الخفية الموجودة في حديقة حيوانات في لندن، أسد ولبوة وهم يستمتعان بهدية عيد الحب.

وحصل الزوجان على قلوب معلقة ومعطرة برائحة القرفة. صنعت من خراطيم تستخدم عادة لإطفاء الحرائق أعيد تدويرها.

وتم تقديم هذه القلوب من قبل الشركات الراعية لنقل الأسود، "ليونزتراست" Lionstrust.

وبالإضافة إلى الاستمتاع برائحة التوابل، تعكس المشاهد المصورة أيرا وبانو وهم يقومان بتدليك خديهما ومن ثم يتوجهان إلى عرينهما ويستلقيان جنبا إلى جنب.