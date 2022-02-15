البرلمان الأوروبي يصادق على حزمة مساعدات طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار يورو

صادق البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، على حزمة مساعدات طارئة لأوكرانيا تبلغ قيمتها 1.2 مليار يورو، في ظل تصاعد الأزمة حولها. وتم التصويت على المساعدات التي تشمل قروضاً ومنحاً محدودة االأجل، بـ 598 صوتاً مؤيداً و53 صوتاً معارضاً وامتناع 43 عن التصويت.

وفي تغريدة لها، كتبت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا :"نعبر عن تضامننا مع شعب أوكرانيا. نحن بصدد معاينة أشكال خطر داهم يهدّد السلام في أوروبا" مضيفة "يجب أن تقترن التحديات التي تواجهها أوكرانيا بالعزيمة والوحدة الأوروبية، نحن مع أوكرانيا".

ووافق المجلس الأوروبى، الجمعة، على المقترح الذي صاغته المفوضية الأوروبية في نهاية يناير/كانون الثاني، والذي يقضي بتقديم 1.2 مليار يورو في إطار برنامج "المساعدات المالية الكلية الإضافية لأوكرانيا"، وأكدت المفوضية الأوروبية في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي ملتزم "بتقديم الدعم سريع فى حالة الأزمات الحادة وتعزيز صمود أوكرانيا فى مواجهة روسيا".

مساعدات تصرف على دفعتين

ومن المقرر أن تصرف هذه المساعدة المالية الكلية إلى كييف على دفعتين، حيث ستكون الدفعة الأولى البالغة قيمتها 600 مليون يورو رهناً بالشرط السياسى المسبق والتنفيذ العملي لبرنامج صندوق النقد الدولي، أم الدفعة الثانية فتسدد عند دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بشأن تدابير السياسة الهيكلية المحددة، في ضوء إجراءات الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية نيابة عن الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا.

ووفقاً لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قام الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المالية بالفعل يتخصيص "17 مليار يورو على شكل منح وقروض" لأوكرانيا منذ بدء الصراع في عام 2014، ضمن برنامج مذكرة التفاهم التى تقوم عليها عملية المساعدة المالية الكلية الطارئة.

وذكرت المسؤولة الأوروبية أن هذه الخطوة تهدف "للتخفيف من آثار الصراع مع روسيا" بالنسبة لأوكرانيا، لافتة أن حزمة المساعدات "ستتكون من قروض ومنح طارئة".