شاهد | زواج أكثر من ألف شخص في المكسيك دفعة واحدة بمناسبة عيد الحب

عقد ما يزيد عن 660 زوجاً قرانهم بمناسبة يوم عيد الحب، في حفل زفاف جماعي نُظّم في إحدى ضواحي العاصمة المكسيكية مكسيكو، في ظل أجواء سادها الفرح والتأثر إذ ظهرت ابتسامات المتزوجين من خلف الكمامات.

ومن بين الأزواج الذين عقدوا قرانهم فرانشيسكو كالفو الذي يبلغ من العمر 74 عاماً وروزابيلا سيلفا التي تبلغ من العمر 67 عاماً، وهما أرملان التقيا قبل خمس سنوات.

وقالت سيلفا وهي تقف إلى جانب زوجها: "لم أكن أعتقد أنّني سأتمتّع بفرصة أخرى، لكنّ الحب لا يعرف الوقت".

وأشار جوناثان غارسيا البالغ 40 عاماً إلى أنّ الزفاف الجماعي بالنسبة إليه هو تقليد عائلي. وقال غارسيا "إنّ اثنين من شقيقاتي تزوّجتا بهذه الطريقة ورأينا أنّهما سعيدتان لذلك قررنا أن نواصل التقليد".

وأوضحت ماريا دارينكا ريندون، وهي موظفة في أحد مجالس سيوداد نيزاهوال كويوتل أنّ الزفاف الجماعي، الذي يفتقر إلى الخصوصية يعوّض هذا النقص بامتيازات كالحصول على شهادات زواج مجانية.

وأضافت ريندون أنّ "جمع 661 أسرة في مكان واحد مثّل تحدّياً كبيراً"، مشيرة إلى أنّ الأمر يستحق ذلك لأنّه "حدث عاطفي للأزواج والعائلات ولنا، لأننا سنشهد على الزواج".