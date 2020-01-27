شاهد: حفل زفاف جماعي لفائدة أقلية الهندوس في باكستان

اجتمعت العائلات في كراتشي الأحد لحضور حفل زواج جماعي لـ 80 زوجا من الهندوس. وقدم المجلس الهندوسي الباكستاني، الذي يمثل الجالية الهندوسية في باكستان، الدعم للأسر الهندوسية الفقيرة وتكفل بمصارف الزواج لعدد من الأزواج المعوزين. كما قدم المجلس المهر والمجوهرات للأزواج.

سانجاي كومار البالغة من العمر 24 عامًا من بين الأزواج الذين استفادوا من هذه المساعدة وقال خلال الحفل "أنا انتظر منذ فترة طويلة هذه المناسبة الميمونة. عملي المتواضع لم يسمح لي بتحمل تكاليف الزواج". أما عروسه آشا باركاش، التي كانت ترتدي فستان الزفاف التقليدي خلال الاحتفال فأكدت أنها "سعيدة للغاية" بالزواج بمساعدة المجلس.

الحدث الهام في المدينة، نال إعجاب السكان ومثل حدثا هاما بعيدًا عن حفلات الزواج الروتينية في باكستان.

والهندوس هم أقلية في باكستان ويعمل معظمهم كعمال نظافة في المكاتب الحكومية والخاصة، مما يجعل تكاليف حفلات الزفاف تتجاوز نطاق إمكاناتهم.