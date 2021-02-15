رغم الجائحة .. حفل زفاف جماعي في يوم عيد الحب في نيكاراغوا

في تحدٍ لخطر الإصابة بفيروس كورونا، عقد قران 400 زوج في حفل واحد في نيكاراغوا الأحد، كجزء من `` حفلات الزفاف الجماعية '' التي تنظمتها محطة إذاعية محلية كل يوم 14 شباط / فبراير منذ 18 عاماً .

وقع العرسان، برفقة العائلة والأصدقاء، المستندات القانونية المطلوبة للزواج يوم السبت، وتجمعوا في قاعة مفتوحة في مدينة ماناغوا، حيث صادق ستة قضاة وكاتب عدل على الأوراق المعنية.

ومن بعد، اجتمع العرسان، مع الحاضرين من جميع الأعمار، يوم الأحد ليقولوا "نعم" في باسيو إكسولوتلان، المتنزه الواقع على ضفاف بحيرة العاصمة التي تحمل الاسم نفسه وبجوار مجمع مطاعم تديره حكومة بلدية ساندينيستا . ودخل الأزواج موقع الحفل الذي حضره أكثر من ألف شخص من الأقارب والأصدقاء والقضاة والمحامين.

وضع جميع الأزواج الكمامات لمنع العدوى، لكن ليس معظم الأقارب والمتفرجين الذين احتشدوا لتسجيل اللحظة المنتظرة بهواتفهم المحمولة.

يقام هذا الحدث في نيكاراغوا في يوم عيد الحب منذ عام 2003 ، وتنظمه محطة نويفا راديو يا الموالية لساندينيستا، وترعاه السلطة القضائية وبلدية العاصمة، وتغطي أيضاً تكاليف الإجراءات القانونية.

وفقًا لمسؤولي المحطة الإذاعية، تزوج أكثر من عشرة آلاف زوج في 18 "حفل زفاف جماعي" أقيم حتى الآن.

منذ ظهور كوفيد -19 في نيكاراغوا في آذار / مارس الماضي، برزت الحكومة لعدم فرض الحجر الصحي أو تعليق الدراسة. وعلى العكس من ذلك، شجعت السلطات المسيرات والمهرجانات الموسيقية والمسابقات الرياضية دون أي تدابير.

وسجلت رسمياً 6347 حالة إيجابية فقط و 171 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا. في المقابل، أبلغ مرصد المواطن، وهو شبكة من الأطباء والناشطين المستقلين، عن 12890 إصابة و 2961 حالة وفاة يشتبه بانها ناجمة عن فيروي كورونا.