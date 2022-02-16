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الولايات المتحدة الأمريكية

إبطال معمودية آلاف الكاثوليك في كنيسة أمريكية بسبب خطأ كاهن

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بقلم:  يورونيوز
تعميد الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية.
تعميد الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية.   -   حقوق النشر  أ ب بواسطة الفاتيكان.

أعلنت أبرشية محلية في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية أن معمودية الآلاف من الكاثوليك فيها باطلة بسبب خطأ في كلمة واحدة استخدمها كاهن الرعية في إقامة الرتبة.

وأوضح أسقف فينيكس توماس أولمستيد في رسالة إلى أبناء الرعية أنه بدل القول "أعمّدك باسم الآب والابن والروح القدس"، قال الأب أندريس أرانغو "نعمّدك...". ولفت إلى أن "المشكلة مع استخدام عبارة نحن هي أنها تعني أن الجماعة كلها تعمّد شخصا واحدا، وهو ليس صحيحا لأن المسيح وحده يعمّد".

وعملا بمذكرة أصدرها مجمع العقيدة والإيمان في الفاتيكان سنة 2020، فإن جميع الذين استُخدمت هذه العبارة خلال معموديتهم عليهم تلقي العماد مجددا للبقاء في كنف الكنيسة. حتى أن هذه العبارة المغلوطة قد تنسف أيضا الأسرار المتبقية التي تلي العماد، مثل الزواج أو الافخارستيا.

وتتعامل أبرشية فينيكس على محمل الجد مع هذه القضية، حتى أنها أنشأت موقعا خاصا لإعلام أتباعها بالموضوع والرد على أسئلتهم.

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وقد ارتكب الأب أرانغو هذا الخطأ بالإنجليزية والإسبانية وواظب عليه منذ سيامته الكهنوتية سنة 1995. ولم يُرصد ذلك سوى في حزيران/يونيو الفائت.

المصادر الإضافية • أ ف ب