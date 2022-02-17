محققون: رحلة طيران إمارتية متجهة لواشنطن حلقت على ارتفاع منخفض جدا لدى إقلاعها

قال محققون يوم الخميس إن رحلة لشركة طيران إمارتية كانت متجهة إلى واشنطن في ديسمبر/ كانون الأول حلقت على ارتفاع منخفض أكثر من اللازم أثناء إقلاعها من مطار دبي الدولي فوق حي داخل المدينة متاخم للمطار.

ولم يصب أحد من ركاب الطائرة وأفراد طاقمها البالغ عددهم 372 شخصا ولم تلحق أي أضرار بالطائرة في رحلتها يوم 19 ديسمبر /كانون الأول والتي وصفها محققون بالخطيرة في تقرير أولي.

وهبطت الطائرة في واشنطن دون أحداث تذكر.

وقال محققون من هيئة الطيران المدني الإمارتية إن قائدة الطائرة بوينج 777 ضبطت الارتفاع على المستوى القياسي وهو أربعة آلاف قدم للإقلاع من مطار دبي.

لكن الطائرة لم تصعد لهذا الارتفاع فيما وصفه المحققون بأنه صعود ضحل أثناء الإقلاع.

وقال المحققون إن قائدة الطائرة قالت إنها اتبعت جهاز كمبيوتر الطائرة أثناء الإقلاع. ولم يورد التقرير الأولي سببا لهذا الصعود الضحل.

وأضافوا أن فحص وتحليل السبب وأداء الطاقم سيرد في التقرير النهائي لكنهم لم يذكروا متى سيصدر.

ورفضت شركة طيران الإمارات المملوكة للدولة التعليق على التقرير.

وقال المحققون إن بيانات مسجل بيانات الرحلة تم تحميلها لكن التسجيل الصوتي داخل قمرة القيادة لم يكن واضحا.