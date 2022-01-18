إسرائيل تعرض على الإمارات دعما أمنيا ومخابراتيا بعد هجوم الحوثيين الدامي

كشفت رسالة بعث بها رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت لولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن إسرائيل عرضت دعما أمنيا ومخابراتيا على الإمارات في مواجهة هجمات الطائرات المسيرة بعد ضربة دامية وجهتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران للدولة الخليجية.

وقُتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون يوم الإثنين عندما انفجرت ثلاث شاحنات لنقل الوقود في أبوظبي، عاصمة الإمارات. وقال متحدث عسكري حوثي إن الحركة أطلقت "عددا كبيرا" من الطائرات المسيرة وخمسة صواريخ باليستية في الهجوم.

وانبرى بينيت إلى تويتر للتنديد بما وصفه بأنه "هجوم إرهابي بطائرات مسيرة". كما أرفق المتحدث باسمه نسخة من رسالة تعزية ومواساة بعث بها الإثنين إلى الشيخ محمد حاكم الإمارات الفعلي.

وكتب بينيت في الرسالة يقول "نحن مستعدون لنقدم لكم دعما أمنيا ومخابراتيا كي نساعدكم في حماية مواطنيكم من هجمات مماثلة.. لقد أمرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن تقدم لنظيرتها في الإمارات أي مساعدة إذا ما رغبتم في ذلك".

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية في البيت الأبيض عام 2020. وتشارك الدولتان الخليجيتان إسرائيل المخاوف الأمنية إزاء إيران والقوات المتحالفة معها في المنطقة.

وقال بينيت في رسالته للشيخ محمد "إسرائيل ملتزمة بالعمل عن كثب معكم في المعركة الدائرة ضد القوى المتطرفة في المنطقة، وسنستمر في ذلك لهزيمة الأعداء المشتركين". كان بينيت والشيخ محمد قد عقدا محادثات في أبوظبي الشهر الماضي، في أول اجتماع علني بين الرجلين.