بعد أمريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي.. أستراليا تعتزم تصنيف حماس جماعة إرهابية

ز) - قالت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز يوم الخميس إن حكومة بلادها تعتزم تصنيف حركة المقاومة الإسلامية حماس منظمة إرهابية بموجب القانون الجنائي للبلاد.

وتنضم أستراليا إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا في تصنيف الجماعة بأسرها منظمة إرهابية وليس جناحها العسكري فحسب كما هو الحال في الوقت الراهن.

وقالت أندروز في بيان "آراء حماس والجماعات المتطرفة العنيفة المدرجة اليوم مقلقة بشدة، ولا يوجد مكان في أستراليا لفكرها الذي يحض على الكراهية".

وذكرت أنها كتبت إلى حكام الولايات والمناطق الأسترالية للتشاور معهم بخصوص إدراج حركة حماس بأكملها في قائمة المنظمات الإرهابية، وأنه "سيجري الانتهاء من الإدراج في أقرب وقت ممكن".

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بالقرار الأسترالي معتبرا أنه يمثل "خطوة أخرى مهمة في الحرب العالمية ضد الإرهاب"، كما كتب على حسابه على تويتر.

من جهتها، دانت حماس هذا الإجراء.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم لوكالة فرانس برس إن حماس "تدين هذا القرار وتعتبره مخالفا لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تضمن لشعبنا حقه في مقاومة المحتل". وأكد أن "دولة الاحتلال هي التي يجب أن تصنف كدولة إرهابية وليس حماس والمقاومة".

ويؤدي هذا التصنيف إلى قيود على تمويل حماس أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم للحركة، ويفرض على بعض الأنشطة المتعلقة بها عقوبة بالسجن لمدة قد تصل إلى 25 عاما.

وقالت أندروز "من الضروري ألا تستهدف قوانيننا الأنشطة الإرهابية والإرهابيين فحسب، بل أيضا المنظمات التي تخطط وتمول وتنفذ هذه الأفعال".

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007 بعدما سيطرت حماس على السلطة فيه.

وتعتبر الولايات المتحدة حماس مجموعة إرهابية. واتخذ الاتحاد الأوروبي قرارا مماثلا شكل محور نزاع قضائي طويل انتهى بإعادة حماس على لائحة المنظمات الإرهابية.