شاهد: إطلاق صواريخ غراد خلال مناورات روسية بيلاروسية

أظهرت صور حديثة نشرتها وزارة الدفاع الروسية قاذفات حربية تطلق صواريخ من نوع غراد على أهداف وهمية للعدو خلال التدريبات المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا المسماة "قرار الحلفاء - 2022". وقالت وزارة الدفاع الروسية إن التمرين العسكري أقيم في ساحة تدريب أوبوز ليسنوفسكي بالقرب من مدينة بارانوفيتشي في بيلاروس.

تجري مناورات عسكرية روسية بيلاروسية واسعة النطاق في بيلاروس، حليفة روسيا إلى شمال أوكرانيا، يفترض أن تنتهي في 20 شباط/فبراير، وأكدت مينسك أنه لن يبقى "أي جندي روسي" على أرضها عند انتهائها.

وصعد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو، حليف موسكو، اللهجة الخميس مؤكدا استعداد بلاده لاستقبال "أسلحة نووية ... دفاعا عن أراضينا" في حال وجود خطر من قبل الغربيين، وفق ما نقلت عنه وسائل الإعلام البيلاروسية.