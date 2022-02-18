حريق على متن سفينة تقلّ 237 راكبا قبالة اليونان

اندلع حريق على متن سفينة ترفع العلم الإيطالي وتقل 237 راكبا وأفراد الطاقم البالغ عددهم 51 في البحر الأيوني، خلال رحلة بين ميناء إيغومينيتسا اليوناني (شمال غرب) وبرينديزي (شرق إيطاليا)، بحسب ما أعلنت شرطة الموانئ اليونانية الجمعة.

وتفيد المعلومات الأولية بأنه لم يسجل سقوط ضحايا حتى الآن.

وقال المصدر نفسه إن قبطان السفينة "يوروفيري أوليمبيا" طلب من الركاب مغادرة القارب، وتمّ إرسال ثلاثة زوارق دوريّة وثلاث قاطرات لخفر السواحل، إلى موقع السفينة.

ووقع الحادث حوالى الساعة 04.30 (01.30 ت غ) قبالة السواحل الشمالية لجزيرة كورفو اليونانية، بين اليونان وألبانيا، كما أوضح مسؤول في المكتب الإعلامي لخفر السواحل لوكالة فرانس برس.

وذكر خفر السواحل اليوناني أنه لم تعرف أسباب الحريق وتم فتح تحقيق.