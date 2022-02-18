فيديو: مصارعة الثيران في الإمارات.. رياضة تراثية لا تلحقُ أذىً بالحيوان

تعدّ كرنفالات مصارعة الثيران في الإمارات العربية المتحدة، رياضة شعبية وتراثية عرفتها البلاد منذ مئات السنين، وما فتئت تجذب أولئك الذين يجدون متعة في الإثارة والحماس من المواطنين والمقيمين وكذلك من السيّاح.

في الفجيرة، كما في باقي المدن الرئيسة في الإمارات، ثمة ساحة مخصصة لمصارعة الثيران، وهي عبارة عن أرض ترابية يتناطح فوقها ثوران وسط حماسة وتشجيع الجمهور إلى أن تنتهي المعركة بفوز أحدهما وهزيمة الآخر.

ومصارعة الثيران "الإماراتية" تتأسس على استعراض قوة الثور من دون أن يؤدي ذلك إلى إلحاق الأذى به، وبالتالي فهي تختلف تماماً عن نظيرتها في إسبانيا والمكسيك حيث ساحات مصارعة الثيران تجدها مخضّبة بالدماء عقب كل نزال.