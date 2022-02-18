الأزمة الأوكرانية | موسكو تعلن انسحاباً جديداً لقواتها وتوتر ميداني شرق أوكرانيا

كييف تتهم الانفصاليين بانتهاك وقف إطلاق النار

قال الجيش الأوكراني يوم الجمعة إنه رصد 60 انتهاكاً لوقف إطلاق النار ارتكبها انفصاليون موالون لروسيا على مدى الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفا أن جندياً أصيب.

وزادت وقائع القصف عبر الخط الذي يفصل بين القوات الحكومية والانفصاليين بشدة يوم الخميس، ووصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمر بـ"استفزاز كبير".

وذكر الجيش في تقرير أن الانفصاليين فتحوا النار على أكثر من عشرة تجمعات سكنية مستخدمين المدفعية الثقيلة وقذائف الهاون ودبابة.

قوات روسية تعود من القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة عودة عدد من وحدات المشاة الميكانيكية إلى قواعدها في منطقتي داغستان والشيشان بعد الانتهاء من تدريبات في شبه جزيرة القرم.

وقالت روسيا هذا الأسبوع إنها بدأت في سحب بعض القوات من المناطق المتاخمة لأوكرانيا، لكن كييف ودول غربية تشكك في ذلك وتقول إنه يجري استبدال بعض الوحدات والمعدات بأخرى على ما يبدو.

ألمانيا: مطالب روسيا من زمن الحرب الباردة

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، الجمعة أنّ روسيا تُعرّض أمن أوروبا للخطر من خلال "مطالب تعود إلى حقبة الحرب الباردة"، في موقف يأتي قبل انعقاد مؤتمر ميونيخ الأمني السنوي الذي ستُهيمن عليه الأزمة الأوكرانية.

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توتر ميداني

ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن متمردين مدعومين من موسكو في شرق أوكرانيا اتهموا قوات حكومة كييف بقصف بالمدفعية قرية تحت سيطرتهم يوم الجمعة.

وتراشق المتمردون وكييف بالاتهامات بتصعيد التوتر بعد هجمات بالمدفعية وقذائف مورتر يوم الخميس، مما أثار مخاوف من تدخل روسيا التي تحشد أكثر من مئة ألف جندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.

وقال الكرملين يوم الخميس إنه "يشعر بقلق شديد" حيال التصعيد في أوكرانيا ويراقب الوضع عن كثب.

من جهتها قالت القيادة العسكرية الأوكرانية إن القذائف أصابت روضة أطفال في إحدى بلدات لوهانسك (شاهد الفيديو أعلاه)، مما أدى إلى إصابة عاملتين، وقطع التيار الكهربائي عن نصف المدينة.

لقاء لافروف-بايدن رهن "الاجتياح"

قالت وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر من أمس، الخميس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قبل دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع المقبل بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.