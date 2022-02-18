العاصفة يونيس تجتاح إنجلترا وأيرلندا وسرعة الرياح تتجاوز الـ160 كلم في الساعة

اجتاحت عاصفة قادمة من المحيط الأطلسي إنجلترا وأيرلندا يوم الجمعة برياح بلغت سرعتها 100 ميل (160.9كلم) في الساعة، مما دفع مكتب الأرصاد الجوية في بريطانيا لإصدار تحذيرات من أن العاصفة قد تسبب اضطراباً كبيراً وتقتلع أسطح بيوت وتعيث فساداً في لندن.

وقال مكتب الأرصاد الجوية البريطاني إن العاصفة يونيس، التي تكونت في وسط المحيط الأطلسي وتحركت من جزر الأزور في اتجاه أوروبا، تحمل رياحاً عاتية تشكل خطراً على الحياة.

وأظهرت لقطات مصورة من رويترز أن العاصفة ضربت الساحل الغربي لإنجلترا ووصلت إلى اليابسة في كورنوول حيث اجتاحت الأمواج الساحل وأطلقت وابلا من الرذاذ فوق أسطح الأكواخ.

وقال رئيس مكتب الأرصاد فرانك سوندرز "ستجلب العاصفة يونيس رياحاً قد تسبب أضراراً وربما تكون واحدة من أقوى العواصف التي تؤثر على الأجزاء الجنوبية والوسطى من المملكة المتحدة لسنوات".

وأضاف "تشير منطقة التحذير الحمراء إلى خطر داهم على الحياة إذ أن الرياح العاتية ربما تلحق ضرراً بالبنى وتتسبب في تطاير حطام".

وحذر مكتب الأرصاد من أن الحطام المتطاير بفعل الرياح قد يشكل خطراً على الحياة ويقتلع أسطح وأشجاراً ويسد طرقاً ويعطّل خدمات السكك الحديدية وحركة الطائرات في لندن وجنوب إنجلترا.

واجتاحت ريح عاتية ساحل جنوب إنجلترا وصدرت تحذيرات من ارتفاع الأمواج وتقرر إغلاق كثير من المدارس وألغيت رحلات قطارات وتقرر إبطاء البعض. وقالت سلطات مدينة لندن إن 64 رحلة ألغيت.

ومثل هذه التحذيرات نادرة نسبيا، وكانت المرة السابقة التي صدرت فيها في تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وقال وزير الأمن الداخلي داميان هيندز إن القوات البريطانية على أهبة الاستعداد للتعامل مع العواقب الناجمة عن الطقس.

وأضاف "الجميع على أهبة الاستعداد وفي حالة تأهب".