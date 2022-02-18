بلينكن يقبل دعوة للقاء لافروف الأسبوع المقبل "ما لم يحصل غزو روسي لأوكرانيا"

قالت وزارة الخارجية الأميركية في وقت متأخر من أمس، الخميس، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قبل دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع المقبل بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.

كان بلينكن قد قال في وقت سابق من يوم الخميس إنه بعث برسالة إلى لافروف يقترح فيها عقد اجتماع الأسبوع المقبل في أوروبا.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس إن بلينكن عرض لقاء لافروف "في أوروبا الأسبوع المقبل. وقد ردَّ الروس باقتراح مواعيد في نهاية الأسبوع المقبل، وهو ما وافقنا عليه شرط ألا يحصل غزو روسي لأوكرانيا".

وأضاف "إذا أقدموا على الغزو في الأيام المقبلة، سيظهر ذلك بوضوح أنهم لم يكونوا أبدا جادين بشأن الدبلوماسية".

من جهته أشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيجري بعد ظهر الجمعة محادثات مع قادة الدول عبر الأطلسي "بشأن القوات العسكرية الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا" والجهود المبذولة لتغليب الدبلوماسية.

ووفقا لبرنامج رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، سيشارك في هذه المحادثات التي تنظم عن بُعد قادة كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.