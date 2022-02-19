الشرطة الإيطالية تعتقل مصرياً للاشتباه بتهريبه مهاجرين عبر المتوسط

أعلنت الشرطة الإيطالية السبت اعتقال مصري يشتبه بقيامه بتهريب مهاجرين عبر البحر المتوسط في رحلة أدت إلى وفاة سبعة أشخاص بسبب انخفاض حرارة أجسامهم.

والمشتبه به متّهم بتنظيم رحلة خطرة على متن مركب أقلّ 287 شخصاً من ليبيا. وكان غالبيتهم يعانون من البرد عندما أنقذهم خفر السواحل في 25 كانون الثاني/يناير.

وقالت شرطة مدينة أغريجنتو في صقلية في بيان إنّ المعاناة على متن المركب المكتظ البالغ طوله 16 متراً انتهت "بوفاة سبعة بنغلاديش جراء انخفاض حرارة أجسامهم، بسبب الظروف غير الإنسانية للرحلة".

والموقوف البالغ من العمر 38 عاما، والذي تعرف عليه شهود عيان ناجون، صدر سابقاً حكم بحقه على خلفية جريمة تهريب بشر في 2011، بحسب ما أعلنت الشرطة من دون مزيد من التفاصيل.

ولم يمثّل طقس الشتاء عائقا أمام المهاجرين الساعين لعبور البحر المتوسط هذا العام رغم درجات الحرارة الجليدية وأحوال البحر السيئة.

ومنذ مطلع العام تمكن قرابة 10570 مهاجر من الوصول إلى أوروبا بحراً، من بين ما مجموعة 11986 مهاجر، بحسب المنظمة الدولية للهجرة. وقضى 229 أو فقدوا أثناء محاولة الوصول إلى القارة العجوز.