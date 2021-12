الشرطة الألمانية تداهم 50 مقراً لشبكة يشتبه في تهريبها للبشر

Erste Ergebnisse der heutigen Maßnahmen:

➡️ Mehrere Haftbefehle vollstreckt,

➡️ Durchsuchungen in über 50 Objekten,

➡️ Vermögensarreste in Millionenhöhe vollstreckt,

➡️ über 275 Personen im Verfahrenszusammenhang angetroffen.



Unser Einsatz dauert weiter an.