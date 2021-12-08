الشرطة الألمانية تداهم 50 مقراً لشبكة يشتبه في تهريبها للبشر

ألقت الشرطة الألمانية اليوم الأربعاء القبض على عشرة أشخاص وصادرت ممتلكات بقيمة 19 مليون يورو خلال عشرات المداهمات ضمن تحقيق يشتبه في نشاط لشبكة تهريب عمال.

وتتهم النيابة أعضاء الشبكة باستقدام العمالة المؤقتة إلى ألمانيا من خارج دول الاتحاد الأوروبي بشكل غير شرعي.

وقالت الشرطة الفدرالية الألمانية على حسابها بموقع تويتر إن المداهمات بدأت في الساعة السابعة صباح اليوم واستهدفت حوالي 50 موقعا في عدة مدن.

Erste Ergebnisse der heutigen Maßnahmen:

➡️ Mehrere Haftbefehle vollstreckt,

➡️ Durchsuchungen in über 50 Objekten,

➡️ Vermögensarreste in Millionenhöhe vollstreckt,

➡️ über 275 Personen im Verfahrenszusammenhang angetroffen.



Unser Einsatz dauert weiter an. — Bundespolizei Berlin (@bpol_b) December 8, 2021

وقام حوالي ألف شرطي بتفتيش مواقع في العاصمة برلين ومدن أخرى بولاية براندنبرغ المحيطة بها، بالإضافة إلى مواقع في مدينة بريمن وولاية ساكسونيا السفلى.

وتُتهم الشبكة محل التحقيق بتزوير أوراق ثبوتية لعمال من دول البلقان غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قبل تعيينهم بعدد من كبرى شركات الخدمات اللوجستية.

وتشتبه النيابة في تهم تتعلق بتهريب الأجانب، وتزوير الوثائق، والعمل غير المشروع المنظم والتوظيف غير القانوني.

وقالت اتحاد شرطة برلين في بيان: "من الغدر جني الأموال من معاناة الناس، وأن يُستغل بوقاحة عجزهم ورغبتهم في حياة أفضل".