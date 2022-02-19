شاهد: تونس تشرع في إعادة النفايات الموردة بشكل غير قانوني إلى إيطاليا

شرعت تونس في ارجاع حاويات النفايات المنزلية تم توريدها من إيطاليا منذ العام 2020 بطريقة غير قانونية. وتم تحميل الحاويات المليئة بالنفايات المنزلية على متن سفينة راسية في ميناء سوسة في شرق تونس لإعادتها إلى إيطاليا في إطار الاتفاق الموقع بين البلدين.

تم جلب 280 حاوية منذ عام 2020 من قبل شركة تونسية ادعت كذباً أن النفايات المنزلية، التي يحظر استيرادها بموجب القانون التونسي، كانت في الواقع خردة بلاستيكية يمكن إعادة تدويرها. وأثارت القضية الرأي العام التونسي ونفذ نشطاء في مجال البيئة وقفات احتجاجية في مدينة سوسة وفي العاصمة تونس وطالبوا بارجاع الحاويات إلى ايطاليا.

ويقضي إتفاق التعاون المؤسساتي بين تونس و إيطاليا "بإعادة تصدير 213 حاوية بصفة حينية في مرحلة أولى ثم مواصلة المشاورات بخصوص استكمال تصدير النفايات"، وفقا لوزارة البيئة التونسية. ونهاية العام الفائت نشب حريق في مستودع الحاويات وأتلف جزءا منها.

يلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصا ثمانية منهم موقوفون على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك، وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات. وقد يكشف الملف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية حول التعامل مع المخلّفات.