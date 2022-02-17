تونس تعيد النفايات المنزلية المورّدة من إيطاليا بشكل غير قانوني

أعلنت وزارة البيئة التونسية، في يوم سابق هذا الأسبوع أنّها وقعت اتفاقاً مع السلطات الإيطالية يقضي بإعادة النفايات المنزلية المورّدة من إيطاليا بشكل غيرقانوني وهي بحجم 7900 طن من النفايات موزعة على 282 حاوية، أرسلت إلى ميناء سوسة (شرق) في 2020.

وأوضحت وزارة البيئة في بيان أنه " أبرم يوم الجمعة الماضي اتّفاق تعاون بين تونس وإيطاليا بخصوص إرجاع النفايات إلى ايطاليا ويقضي هذا الاتفاق "بإعادة تصدير 213 حاوية بصفة آنية في مرحلة أولى ثمّ مواصلة المشاورات بخصوص استكمال تصدير النفايات المتبقية".

وفي يوليو/ تموز 2020، ضبطت سلطات الجمارك في ميناء مدينة سوسة (شرق) 282 حاوية تضم "نفايات بلاستيكية سامة" قادمة من إيطاليا ولا تتطابق مع معايير استيراد النفايات في العالم. وأكدت وزارة البيئة في بيان أنه "تم الاتفاق مع السلطات الإيطالية بإعادة تصدير 213 حاوية للنفايات بصفة آنية، واستكمال تصدير بقية الحاويات لاحقا ".

ومن المتوقّع إعادة الشحنة الأولى من تلك النفايات في 19 فبراير/ شباط الجاري باتجاه ميناء ساليرنو، جنوب إيطاليا. وفي 29 ديسمبر 2021، ذكرت وسائل إعلام تونسية أن حريقا اندلع داخل مستودع تابع للشركة الموردة للنفايات الإيطالية في منطقة الموردين في مساكن، بولاية سوسة. وكشف الملف عن تورّط أكثر من 23 شخصا في القضية على غرار وزير البيئة السابق الذي تمّ اقالته و إيقافه.