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أستراليا

أستراليا تستقبل السائحين الدوليين من جديد بعد عامين من الإغلاق بسبب كوفيد-19

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بقلم:  يورونيوز
سائحون قادمون إلى أستراليا بعدما أعلنت الحكومة ترحيبها بزوّار البلاد القادمين بهدف السياحة في 20 فبراير 2022
سائحون قادمون إلى أستراليا بعدما أعلنت الحكومة ترحيبها بزوّار البلاد القادمين بهدف السياحة في 20 فبراير 2022   -   حقوق النشر  رويترز

تستقبل أستراليا يوم الاثنين السياح الدوليين بعد نحو عامين من إغلاق حدودها معتمدة على معدلات التطعيم المرتفعة لكوفيد-19 للتعايش مع الجائحة مع انخفاض الإصابات.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في إفادة صحفية يوم الأحد في مطار ملبورن الدولي "الانتظار انتهى".

ويمثل انفتاح أستراليا على السياح أوضح مثال حتى الآن على تحول الحكومة من انتهاج أسلوب صارم للقضاء على كوفيد-19 إلى التعايش مع الفيروس وتطعيم الناس لتقليل عدد الوفيات والأعراض الحادة.

وحدثت معظم الإصابات بفيروس كورونا البالغ عددها 2.7 مليون في البلاد منذ ظهور سلالة أوميكرون في أواخر نوفمبر تشرين الثاني.

ولكن أستراليا سجلت أقل من خمسة آلاف حالة وفاة، وهي نسبة بسيطة من المعدلات المسجلة في دول متقدمة أخرى كثيرة، مع وجود واحد من أعلى معدلات التطعيم في العالم حيث تجاوز معدل من حصلوا على جرعتين من اللقاح 94 في المئة من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما أو أكثر.

المصادر الإضافية • رويترز