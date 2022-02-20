شاهد: أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يحتجون على إعادة تشغيل المرفأ قبل نهاية التحقيق

اعتصم الأحد أهالي ضحايا الانفجار الذي هز مرفأ بيروت العام 2020 وأغلقوا طريقا رئيسيا في العاصمة اللبنانية احتجاجا على إعادة إعمار المرفأ قبل انتهاء التحقيق في الانفجار. وجاء الاعتصام تحت شعار "لا لإعادة إعمار الموانئ قبل كشف الحقيقة".

نظم الاحتجاج بعد أيام من فوز شركة شحن فرنسية عملاقة بعقد مدته 10 سنوات لتشغيل محطة الحاويات في ميناء بيروت الذي دمره انفجار هائل في العام 2020 وأسفر عن مقتل 216 على الأقل وإصابة الآلاف وإلحاق أضرار بأجزاء من العاصمة اللبنانية.

كان انفجار 4 أغسطس- أب 2020 أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ وحدث نتيجة اشتعال مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، السماد الشديد الانفجار الذي كان مخزنا في المرفأ بشكل سيئ لسنوات.

تم تعليق التحقيق في الانفجار الذي قاده القاضي طارق بيطار لأكثر من شهر بسبب "طوفان" من الطعون القانونية التي قدمها المتهمون. ودعت بعض الجماعات، بما في ذلك حزب الله القوي إلى عزل القاضي بيطار بحجة أنه منحاز.