ماكرون وبوتين يؤكدان أن "الأولوية لحل دبلوماسي" وزيلينسكي يدعولـ"وقف إطلاق نار فوري"

أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين اتفقا الأحد على القيام بكلّ ما يمكن للتوصل بشكل سريع إلى وقف لإطلاق النار في شرق أوكرانيا.

وأضاف قصر الإليزيه أن الرئيسين توافقا أيضًا خلال مكالمتهما الهاتفية، على "ضرورة إعطاء الأولوية لحلّ دبلوماسي في الأزمة الحالية والقيام بكل ما يمكن للتوصل إلى ذلك". وأعلن الإليزيه أيضًا أن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان "سيلتقي نظيره الروسي" سيرغي لافروف "في الأيام المقبلة".

إلى ذلك اعتبر الرئيس بوتين أمام ماكرون أن "الاستفزازات" الأوكرانية تؤدي إلى تصعيد المعارك مع الانفصاليين في شرق أوكرانيا، مشيرًا إلى عزمه على "تكثيف" الجهود الدبلوماسية لحلّ النزاع.

وبحسب الكرملين، فإن بوتين طالب أيضًا أثناء هذه المكالمة الهاتفية مع ماكرون، بأن يأخذ حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة المطالب الأمنية الروسية "على محمل الجدّ"، في خضمّ الأزمة الحالية بين موسكو والدول الغربية.

في هذه الأثناء، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إلى استئناف المفاوضات مع روسيا تحت رعاية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وإعلان "وقف إطلاق نار فوري" في شرق بلاده، بعد مكالمة هاتفية مع ماكرون.

وكتب زيلينسكي في تغريدة "نطالب بالدعوة العاجلة لاجتماع للمجموعة الثلاثية (أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا) وإعلان وقف إطلاق نار فوري".

وفي الولايات المتحدة، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر قناة "سي بي اس" أن الرئيس جو بايدن مستعدّ "للقاء" نظيره الروسي بوتين "في أي وقت وبأي صيغة إذا كان ذلك يسمح بتجنّب حرب" في أوكرانيا.

وجدّد بلينكن التأكيد عبر شبكة "سي ان ان" أن المسار الدبلوماسي لا يزال ممكنًا إلى حين "تحرّك الدبابات (الروسية) فعليًا وتحليق الطائرات".