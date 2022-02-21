شاهد: أغلى قصر في العالم يُباع في مزادٍ علني بعد إفلاس مالكه

يشهد سوق العقارات في مدينة لوس أنجلس بالولايات المتحدة مزاداً لواحدٍ من أغلى قصور العالم، بعدما تخلّى عنه مالكه نيل نيامي الذي أعلن أفلاسه فاقداً بالتالي حلمه بأن يُباع المنزل بسعرٍ يقدر بـ500 مليون دولار (440 مليون يورو).

القصر الذي أُطلق عليه تسمية "ذا ون" يشغل مساحة 10 آلاف متر مربع في حي بيل إير الراقي بالمدينة، ويحتوي القصر على 21 غرفة نوم، والعديد من صالات الاستقبال الفاخرة والمصاعد والمطابخ المجهّزة وصالة بولينغ وصالة عرض سينمائي، إضافة إلى خمسة حمامات سباحة وملعب غولف ومنتجع صحي وصالة ألعاب رياضة ومرآب يتسع لعشرات السيارات.

المؤسسة لشركة العقارات "وليامز أند ويليامز"، راين ويليامز، تقول عن القصر: إنه "أفخم قصر شاهدته في حياتي المهنية، ناهيك على أنه شيّد في أرقى أحياء المدينة".

وتلفت سيدة الأعمال ويليامز الانتباه إلى أن القصر معروضٌ للبيع بسعر يقدر بـ295 مليون دولار، مشددة على أن هذا المبلغ يعدّ "صفقة جيدة جداً" لمن سيشتريه.

وكان نيامي اشترى العقار قبل عشر سنوات بهدف بناء أكبر منزل في الولايات المتحدة خلال مدة خمس سنوات، ولكنّ تمّ تأجيل موعد الانتهاء من أعمال البناء والإكساء بسبب مشكلات تتعلق بالتمويل، وخلال هذه المدّة تراكمت الديون على نيامي فأعلن عن طرحه للبيع، لكنّه لم يكن يجد للقصر راغباً.