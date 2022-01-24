شاهد: قصر أولاد سلطان..تحفة معمارية وتاريخية

تعتبر القصور الصحراوية بولاية تطاوين جنوبي تونس تحفة معمارية وتاريخية، ويقع قصر أولاد سلطان على بعد حوالي 20 كلم من مدينة تطاوين في جنوب تونس.

بني قصر أولاد سلطان كمخزن محصن للحبوب، شيده البربر في القرن الخامس عشر لحمايته من الهجمات البدوية. وتم استخدام الطين والطوب في البناء بشكل أساسي، وينقسم إلى ساحتين تحيط بهما غرف تتوزع على طوابق مختلفة.

ويقول وناس المعلا، المندوب الإقليمي للثقافة في تطاوين: "لا تكفي أعمال الصيانة والتعاقد، فهذه القصور والآثار والكنوز التراثية الموجودة في تطاوين يجب أن تُدرج في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية. وخلال فترة قصيرة سيتم ترميم قصر أولاد سلطان".

ويقول لزهر الشيباني، وهو من سكان قصر أولاد السلطان: "قبل أربع سنوات، سقط جزء من القصر وطلبنا من السلطات ترميم هذا القصر في أسرع وقت ممكن...هذا القصر بحاجة إلى ترميم أو على الأقل تكليف أشخاص معينين للاعتناء به."

وكان القصر يستخدم لتخزين الحبوب والزيتون، إضافة إلى توفير أماكن للحماية من الحرارة الشديدة في الصحراء الكبرى.

وتم استخدام قصر أولاد سلطان كخلفية تصوير في سلسلة أفلام حرب النجوم، وتحول القصر إلى قرية عاش فيها بطل الفيلم "أناكين" مع والدته.