بدون تعليق: رجال الإطفاء يواصلون محاولاتهم لإخماد حريق غابات مدمر في الأرجنتين

واصل رجال الإطفاء في الأرجنتين، الأحد، جهودهم لمكافحة حريق مدمر اجتاح غابات مقاطعة كورينتس شمال شرق الأرجنتين.
وبحسب تقرير صادر عن المعهد الوطني للتكنولوجيا الزراعية (INTA) يوم الجمعة، قضى الحريق على ما يقرب من 800 ألف هكتار (8000 كيلومتر مربع) من الأرض، أو ما يقرب من 10 في المئة من مساحة المنطقة.
هذا ونفقت الكثير من الحيوانات حرقا بالنيران أو اختناقا من جراء الدخان.
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