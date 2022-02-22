شاهد: حصة يوغا في برد كندا القارس مع حيوانات الألبكة

لم يمنع الثلج والبرد في كندا عشرات الأشخاص من المشاركة في جلسة تمارين خارجية لرياضة اليوغا. وبين المشاركين تمكن رؤية حيوانات ألبكة، تأكل بسلام، في الشتاء الأميركي الشمالي الجليدي. بالنسبة لمدربة الحصة، كيم سولغا، إن ممارسة اليوغا تتطلب "بذل الجهد" وهي رياضة جيدة للجسم ومفيدة للعقل والروح.