شاهد: أسماك السردين النافقة تغزو شواطئ إحدى مناطق تشيلي

جرفت أمواج البحر الآلاف من أسماك السردين والأنشوجة النافقة إلى شاطئ توم بكوليومو في منطقة بيو بيو في تشيلي. وقد استدعى هذا الحادث حضور مسؤولي البيئة للتحقيق في جودة المياه في المنطقة التي تقع قبالة شبه جزيرة كوليومو.

ويشير بعض السكان المحليين إلى انخفاض مستويات الأكسجين في المياه العميقة وهو ما قد يعتبر سببا لوفاة آلاف الأسماك التي تضطر إلى السباحة بالقرب من الشاطئ بحثًا عن مغذيات الأكسجين. وقد شهدت تشيلي العديد من الحوادث المماثلة العام الماضي.

وأوضحت رئيسة بلدية توم إيفون ريفاس أن المنطقة التي وجدت فيها الأسماك ميتة ليست منطقة يمكن السباحة فيها، ولا يمكن لمصالح البلدية إحضار جرافات التربة لإزالة الأسماك الميتة، كما هو الحال عادةً عندما يكون يتم القيام بتنظيف السواحل من الأعشاب البحرية حيث سيتم تكليف عمال البلدية بتطهير الشاطئ.