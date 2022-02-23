نشطاء المناخ يقطعون الطرق المؤدية إلى أكبر 3 مطارات في ألمانيا

افترش عدد من نشطاء المناخ اليوم الأربعاء أراضي الطرق المؤدية إلى أكبر 3 مطارات في ألمانيا للمطالبة بوضع حد لهدر الطعام في البلاد.

وقطع متظاهرو حركة Uprising of the Last Generation الطرق المؤدية إلى مطارات مدن برلين وميونخ وفرانكفورت.

ويقول أعضاء الحركة إن التخلص من كميات هائلة من الطعام القابل للاستخدام يساهم في الجوع وتغير المناخ كما يطالبون الحكومة الألمانية باتخاذ إجراءات رسمية لوضع حد لهدر الطعام.

وأثارت احتجاجات سابقة تضمنت إغلاق الطرق والموانئ انتقادات من المسؤولين من مختلف الأطياف السياسية في ألمانيا.

وصرحت وزيرة البيئة الألمانية شتيفي ليمكي لصحيفة Die Zeit الأسبوعية بأن "إغلاق الطرق السريعة أو حتى المطارات ليس مفيدا، إنه خطأ"، مضيفة بالقول إن الغضب من فشل ألمانيا في تحقيق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات لا يبرر مثل هذه الاحتجاجات.

وتتشابه مظاهرات اليوم مع احتجاجات وقعت العام الماضي من قبل مجموعة العمل المناخي Insulate Britain، والتي أعاقت العديد من الطرق السريعة والطرق الرئيسية في لندن ومدن بريطانية أخرى.