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أوكرانيا

شاهد: آثار القصف الروسي على مبان سكنية شرق أوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
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رجال الإطفاء والسكان في موقع قصف لمباني سكنية في تشوغوف، أوكرانيا، الخميس 24 فبراير 2022
رجال الإطفاء والسكان في موقع قصف لمباني سكنية في تشوغوف، أوكرانيا، الخميس 24 فبراير 2022   -   حقوق النشر  AFP

أظهرت لقطات مصورة عمل رجال الإطفاء والسكان في موقع قصف لمباني سكنية في تشوغوف بمدينة خاركيف شرق أوكرانيا، بينما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بداية عملية وسماع دوي انفجارات قوية في جميع أنحاء البلاد.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تهاجم "البنية التحتية العسكرية" لبلاده، لكنه حث المواطنين على عدم الذعر وتعهد بالنصر.

فيما قال وزير خارجيته إن أسوأ سيناريو بدأ في الحدوث بالفعل.

كما أفاد حرس الحدود الأوكرانيين أنهم يتعرضون للهجوم على طول الحدود الروسية والبيلاروسية.

وفي غضون ساعات قليلة من خطاب بوتين، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها حيدت القواعد الجوية العسكرية الأوكرانية وأنظمة دفاعها الجوي.