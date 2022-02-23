تقرير: ارتفاع نسبة الوفيات المرتبطة بالحمل خلال السنة الأولى لوباء كورونا

ارتفعت نسبة الوفيات المرتبطة بالحمل بين الأمهات الأمريكيات لأعلى مستوى لها خلال العام الأول للوباء، متبعة اتجاها استمر لعقود وأثر بشكل غير متناسب على السود، وفقًا لتقرير حكومي صدر الأربعاء.

بشكل عام في عام 2020، كان هناك ما يقرب من 24 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة، أو إجمالي 861 حالة وفاة، وهي الأرقام التي تعكس وفاة الأمهات أثناء الحمل أو الولادة أو أثناء العام التالي. وقد كان المعدل 20 لكل مائة ألف ولادة في العام 2019. وبين السود، كان هناك 55 حالة وفاة بين الأمهات لكل 100 ألف ولادة أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف معدل البيض.

لا يتضمن التقرير الصادر عن المركز الوطني للإحصاءات الصحية أسبابا لهذا الاتجاه، وقال الباحثون إنهم لم يدرسوا بشكل كامل كيف يمكن أن يتسبب وباء كوفيد-19 في زيادة مخاطر الإصابة بأمراض خطيرة أثناء الحمل.

قد يكون لفيروس كورونا تأثير غير مباشر. قال يوجين ديكليرك، الأستاذ والباحث في وفيات الأمهات بكلية الصحة العامة بجامعة بوسطن، إن الكثير من الناس يؤجلون الرعاية الطبية في وقت مبكر من الوباء خوفا من الإصابة بالفيروس، وقد أدت زيادة الفيروسات إلى إجهاد نظام الرعاية الصحية، مما قد يكون له تأثير على الوفيات المرتبطة بالحمل.

ووصف المعدلات المرتفعة للوفيات بأنها "أخبار مروعة" وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت باستمرار أسوأ في وفيات الأمهات مقارنة بالعديد من البلدان المتقدمة الأخرى.

ارتفعت الوفيات المرتبطة بالحمل لكل 100 ألف ولادة من 44 في 2019 إلى 55 في 2020 بين السود ومن 13 إلى 18 بين اللاتينيين. لم يتغير معدل عام 2020 بين البيض، مسجلا 19 حالة لكل 100 ألف ولادة، بشكل أساسي.

لم يتم تضمين أسباب هذه التفاوتات في البيانات. لكن الخبراء ألقوا باللوم على العديد من العوامل بما في ذلك الاختلافات في معدلات الظروف الصحية الأساسية وضعف الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة والعنصرية الهيكلية.

قالت الدكتورة لورا رايلي، رئيسة قسم التوليد في وايل كورنيل في نيويورك: "هذه أخبار محزنة للغاية ومخيفة بشكل خاص للنساء السود". وأضحت الدكتورة جانيل بولدن، الأستاذة المساعدة في قسم التوليد في كلية الطب بجامعة نورث وسترن، إن التقرير ليس مفاجئًا.

لقد كشف الوباء عن التفاوتات في الحصول على الرعاية وجودة الرعاية الصحية وتقديمها، كما كشف النقاب عن نقص الدعم للوكالات الصحية والاجتماعية التي يعتمد عليها كثير من الناس لتلبية الاحتياجات الأساسية ''. "تؤدي هذه التفاوتات وأوجه القصور إلى رعاية سيئة ونتائج أسوأ".

تضاعف معدل وفيات الأمهات في الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة أضعاف في 35 عامًا. قبل عقد من الزمن، كان معدل الوفيات 16 لكل 100 ألف ولادة. لقد ارتفع مع ارتفاع معدلات السمنة وأمراض القلب والولادة القيصرية، والتي تزيد جميعها من مخاطر الولادة.