بين السخرية والتهكم... نوم وزير الخارجية الجزائري في الدوحة يصنع الحدث على مواقع التواصل

التقطت كاميرات وكالات الأنباء الثلاثاء خلال منتدى الدول المصدرة للغاز الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يغمض عينيه على ما يبدو خلال خطاب الرئيس عبد المجيد تبون. وبدا لعمامرة وكأنه يخلد للنوم.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، اكتسبت واقعة نوم لعمامرة اهتماما كبيرا حيث تراوحت التعليقات بين السخرية والتهكم. كتب صاحب حساب ميلور ركيك على تويتر "رمطان لعمامرة : "فاشهدوا فاشهدوا ،نمت حتى لا اكون شهيدا على مايقوله الرئيس ،شنقريحة لا يوجد اذن النوم أروع من سماع ما لا يحمد عقباه و ليست إلا أكاذيب فقط ،الرئيس شنقريحة يحضر نكون فايق ،يغيب و يكون غير تبون، النوم أرحم،ماعلاباليش رايس جمهورية..!!"

وقال آخر "ليك لعمامرة راه يشخر".

وقال ثالث "لعمامرة يشخر وتبون يخطب في مؤتمر الدوحة كون كان في كوربا الشمالية كون اعدموه بالمدفع فقط هو وزير خارجية كوريا الشرقية واخد جرعات كثيرة من الويسكي كالعادة".

وغالبا ما يتغلب النعاس على العديد من الوزراء ورؤساء الحكوكات وحتى الزعماء خلال المؤتمرات الطويلة التي يقتصر فيها الحدث على سماع خطابات طويلة.

وخلال القمة الهامة، قالت الدول الرئيسية المصدرة للغاز إنها لا تستطيع ضمان الأسعار أو الإمدادات في حال غزو روسيا لجارتها أوكرانيا.