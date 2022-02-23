البرلمان الأوكراني يصوت لصالح السماح للمدنيين بحمل أسلحة نارية

صوت البرلمان الأوكراني الأربعاء على الموافقة في القراءة الأولى على مشروع قانون يعطي الأوكرانيين الحق في حمل أسلحة نارية والتصرف دفاعا عن أنفسهم.

,قال واضعو مشروع القانون في مذكرة إن "اعتماد هذا القانون بالكامل في مصلحة الدولة والمجتمع"، مضيفين أن القانون ضروري بسبب "التهديدات والمخاطر القائمة على مواطني أوكرانيا".

ظهرت واحدة من أسوأ الأزمات الأمنية في أوروبا منذ عقود بعد أن اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا على أنهما منطقاطق مستقلة وأمر بنشر قوات روسية في شرق أوكرانيا.